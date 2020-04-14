В кемеровской библиотеке появится виртуальный зал

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова получила грант из федерального бюджета в размере миллиона рублей на создание виртуального концертного зала. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Отмечается, что поставка необходимого для виртуального зала оборудования будет осуществлена в рамках реализации национального проекта «Культура».

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Библиотека уже закупила необходимые для просмотра трансляций ноутбук, акустическую систему, микшер, сабвуфер, вокальную радиосистему, видеопроцессор, лазерный проектор и экран. В здании культурного учреждения подготовлено помещение для виртуального зала на 65 человек.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. Помимо «Культурной среды» в него входят программы «Творческие люди» и «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка кинолент на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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