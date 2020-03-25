В Чебоксарах объявили о покупке рояля

Руководство Чебоксарской детской школой искусств № 3 приобрело рояль на средства, выделенные в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщается на информационном сайте города «Чебоксары.ру» в среду, 25 марта.

Отмечается, что учащиеся школы долгое время ждали этот рояль и теперь безмерно счастливы. «Хочется выразить слова благодарности тому, кто поддерживает творческое начинание», — говорится в обращении.

Средства на оснащения школ искусств по всей стране новым оборудованием выделяются федеральной программой «Культурная среда», включенной в нацпроект «Культура». Ранее в марте сообщалось, что в рамках этого направления власти Приморского края закупили новое оборудование и музыкальные инструменты для 12 детских школ искусств и краевого колледжа, в которых обучаются около 6,5 тысячи детей.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. Помимо «Культурной среды» в него входят программы «Творческие люди» и «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка кинолент на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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