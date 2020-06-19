В российском регионе появится модельная библиотека нового поколения

В селе Махалино Кузнецкого района Пензенской области появится модельная библиотека нового поколения. Об этом сообщает «РИА Пензенской области».

На модернизацию библиотеки из федерального бюджета выделено пять миллионов рублей. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Культура».

Министр культуры и туризма российского региона Татьяна Курдова посетила здание библиотеки, в котором идет капитальный ремонт. «Здесь будет создано современное комфортное пространство для всех категорий пользователей с зонами для отдыха и обучения, встреч и творчества, доступом к современным информационным ресурсам», — объявила чиновница.

Отмечается, что фонд библиотеки пополнится новой литературой. В 2020 году еще одно модернизированное учреждение появится в поселке Лунино.

16 июня сообщалось, что одна из старейших библиотек Омской области получила обновление в рамках нацпроекта Культура — в здании провели капитальный ремонт, для учреждения закупили новую мебель и современную технику.

На проведение национального проекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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