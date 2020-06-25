В Альметьевске построят киноконцертный зал с органом

В городе Альметьевск в Республике Татарстан построят киноконцертный зал с органом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра культуры России Владимира Осинцева.

Отмечается, что на его строительство в 2022-м и 2023 году будет выделено около 500 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта «Культура».

Ранее сообщалось, что в Алтайский музыкальный колледж привезли маримбу японской фирмы Yamaha. Его стоимость составила миллион 400 тысяч рублей, инструмент приобрели в рамках реализации нацпроекта «Культура» на деньги, выделенные из федерального бюджета.

На проведение национального проекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!