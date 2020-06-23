В Алтайский музыкальный колледж привезли маримбу японской фирмы Yamaha, профессиональный ударный инструмент. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

«Прежде всего, приобретенная маримба отличается неповторимым звучанием. Инструментом подобного уровня может похвастаться далеко не каждый регион России. Его стоимость составляет 1 миллион 400 тысяч рублей. В Алтайском колледже профессиональную маримбу ждали 30 лет», — заявила директор Алтайского музыкального колледжа Светлана Прокофьева. Она добавила, что заведение обновило инструменты по всем направлениям обучения. В их числе — фортепиано, народные и духовые инструменты.

В учебном заведении также состоялся открытый урок-презентация нового инструмента. Маримба была приобретена колледжем в рамках реализации нацпроекта «Культура». Всего на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в 2020 году заведение получило 12,7 миллиона рублей из федерального бюджета.

На проведение национального проекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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