У Магаданской области появится портал об этносах

У Магаданской области появится уникальный для региона портал об истории, культуре и обычаях коренных народов Севера. Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Средства на создание ресурса выделены Российским фондом культуры в рамках реализации национального проекта «Культура». Реализацией проекта займется Магаданская областная общественная организация работников культуры, она получит из федерального бюджета поддержку в размере 2,5 миллиона рублей.

«На Колыме не существует единой базы, объединяющей сведения об истории и культуре коренных народов Северо-Востока. Благодаря этнокниге любой желающий сможет сформировать четкие представления по теме», — заявила руководительница общественной организации Ольга Гримайло.

Ресурс получил название «Интерактивная этнокнига Магаданской области». Отмечается, что работа над проектом уже началась: активисты организации собирают этнографический материал, публикации, брошюры, книги, фотографии и видеоматериалы.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!