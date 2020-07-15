В Якутии появился первый мультимедиагид с технологией дополненной реальности

У якутского Национального художественного музея появился первый в регионе мультимедиагид с технологией дополненной реальности. Об этом сообщили в министерстве культуры и духовного развития Республики Саха, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Мультимедиагид охватывает постоянную экспозицию музея «Искусство Якутии». Он был разработан в рамках реализации национального проекта «Культура» на базе цифровой платформы Artefact.

Выставка «Искусство Якутии» состоит из 34 экспонатов. В музее представлены работы живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства, создававшиеся на территории региона с XVIII-го по XX век.

Приложение Artefact предоставляет не только общую информацию, но и интересные факты, а также предлагает послушать аудиогид на русском и английском языках, посмотреть на экспонат до реставрации. В 2019-м в музеях России было создано 78 выставок в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура», части нацпроекта «Культура». В национальный проект также входят программы «Культурная среда» и «Творческие люди».