В городе Тара появится один из самых продвинутых кинозалов Омской области

В Таре, втором по величине городе Омской области, появится один из самых продвинутых кинозалов во всем регионе. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

Работы по модернизации проводятся в рамках реализации национального проекта «Культура». Новый кинозал появится в культурно-досуговом центре «Север», в котором проводится реконструкция.

Отмечается, что проект по созданию культурного центра, который предназначен для жителей северной части области, рассчитан на два года, а финансирование из федерального, регионального и местного бюджетов составляет 226,2 миллиона рублей.

Кинозал будет расположен в отдельном крыле центра, благодаря чему кинопоказы смогут проводить автономно от основного зрительного зала. Он будет оснащен современным оборудованием и удобными креслами, при нем откроется кафе. Работы по реконструкции ведутся в соответствии с графиком.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.