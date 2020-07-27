В Удмуртии появятся три модельные библиотеки за 25 миллионов рублей

Три новые модельные библиотеки появятся в Удмуртии в 2020 году, на них будет выделено 25 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС министр культуры республики Владимир Соловьев.

Средства на модернизацию уже существующих библиотек Удмуртия получит в рамках национального проекта «Культура». Речь идет об учреждениях в Сарапуле и Сарапульском районе, а также в Глазове. По мнению Соловьева, библиотеки станут востребованными культурными и общественными центрами. «Это центральная городская библиотека имени Крупской в Сарапуле, районная библиотека в Сигаево и центральная детская библиотека в Глазове», — уточнил он.

Первая модернизированная по нацпроекту модельная библиотека появилась в Ижевске в ноябре 2019 года. В ней организовали семь пространств, в том числе медиастудию, «Зал будущего» с информационными технологиями и гостиный зал, обновили оборудование и книжный фонд.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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