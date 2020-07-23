Национальная библиотека Бурятии оцифрует книги на бурятском языке

Национальная библиотека Республики Бурятия в 2020 году планирует оцифровать 50 книжных памятников. Об этом сообщается на портале правительства российского региона.

Речь идет о первых изданиях на бурятском языке, датируемых 1920-ми и 1930 годами, из коллекции бурятских книг на старомонгольской, латинской и кириллической графике. Работа по переводу памятников в электронный вид будет проводиться в рамках реализации национального проекта «Культура».

Глава Национальной библиотеки республики Людмила Гармаева объяснила, что оцифровка включает несколько этапов, «от создания экспертного совета по книжным памятникам до регистрации книжных памятников в Едином реестре».

В 2019-м в Бурятии было оцифровано 40 книжных памятников.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.