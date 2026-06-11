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14:07, 11 июня 2026Силовые структуры

Криминалист объяснил странные следы на месте пропажи Усольцевых

Криминалист Игнатов: Имеющиеся факты подтверждают версию побега Усольцевых из страны
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Факты, которые имеются на сегодняшний день, подтверждают версию побега семьи Усольцевых из страны. Об этом заявил криминалист Михаил Игнатов в интервью «АиФ».

По данным издания, в ходе очередного этапа поисков семьи были найдены предметы, которые специалисты отправили на исследование. Кроме того, очевидцы сообщили о большом количестве медвежьих следов.

По словам Игнатова, присутствие хищников к исчезновению Усольцевых, скорее всего, не имеет отношения. Он сказал, что медведи сразу бы всех не съели и не съели бы одежду, обувь, телефоны и рюкзаки. «Это все было бы разбросано на виду. Именно вещи животные не стали бы прятать, закапывать. То есть это было уже давно обнаружено», — объяснил криминалист. Он отметил, что все факты, которые есть на сегодняшний день, подтверждают версию о побеге семьи из страны.

«Тот факт, что ничего не нашли, позволяет думать о том, что их там и не было. Моя версия остается неизменной, я считаю, что они скрылись. Возможно, позже будет найдено то, что ее опровергнет или подтвердит», — сказал Игнатов.

Ранее сообщалось, что свидетели не сообщали, что у пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых были скандинавские палки, фрагмент одной из которых нашли в ходе поисков.

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