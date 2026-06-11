Уитакер назвал Рютте другом и похвалил его за политику в НАТО

Посол США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер похвалил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его политику в альянсе. Об этом он рассказал в интервью RTL.

«Рютте — друг», — заявил он.

По словам американского постпреда, Рютте также является «исключительным политиком», который «хорошо понимает» необходимость более справедливого распределения обязанностей между США и европейскими союзниками в обеспечении коллективной безопасности.

Уитакер также отверг критику в адрес Рютте, которого некоторые политики и эксперты обвиняли в чрезмерной ориентации на позицию Вашингтона. Он отметил, что удовлетворен усилиями Рютте по укреплению единства блока и достижению большего равновесия в распределении ответственности между союзниками.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Рютте плевать на отношение администрации президента США Дональда Трампа к членству Украины в альянсе. Также он подчеркнул, что европейцам проще принять Украину в Североатлантический альянс, чем в Европейский союз, поскольку в таком случае ЕС развалится.