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14:15, 11 июня 2026Мир

США похвалили Рютте

Уитакер назвал Рютте другом и похвалил его за политику в НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

Посол США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер похвалил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его политику в альянсе. Об этом он рассказал в интервью RTL.

«Рютте — друг», — заявил он.

По словам американского постпреда, Рютте также является «исключительным политиком», который «хорошо понимает» необходимость более справедливого распределения обязанностей между США и европейскими союзниками в обеспечении коллективной безопасности.

Уитакер также отверг критику в адрес Рютте, которого некоторые политики и эксперты обвиняли в чрезмерной ориентации на позицию Вашингтона. Он отметил, что удовлетворен усилиями Рютте по укреплению единства блока и достижению большего равновесия в распределении ответственности между союзниками.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Рютте плевать на отношение администрации президента США Дональда Трампа к членству Украины в альянсе. Также он подчеркнул, что европейцам проще принять Украину в Североатлантический альянс, чем в Европейский союз, поскольку в таком случае ЕС развалится.

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