В МИД высказались о еженедельных ударах Киева по ЕС

Захарова: В странах ЕС произошло 11 инцидентов с беспилотниками ВСУ за три месяца

В странах Европейского Союза за три месяца произошло 11 инцидентов с участием беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз», — написала она.

Дипломат подчеркнула, что из-за действий украинских властей уже начался правительственный кризис в Латвии, логистические проблемы в Финляндии, а также экологические и социальные последствия по всей Восточной Европе.

5 июня в гражданском порту румынского города Констанца взорвался безэкипажный катер. Впоследствии президент республики Никушор Дан признал, что беспилотник принадлежал ВСУ.