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14:10, 11 июня 2026Бывший СССР

В МИД высказались о еженедельных ударах Киева по ЕС

Захарова: В странах ЕС произошло 11 инцидентов с беспилотниками ВСУ за три месяца
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В странах Европейского Союза за три месяца произошло 11 инцидентов с участием беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз», — написала она.

Дипломат подчеркнула, что из-за действий украинских властей уже начался правительственный кризис в Латвии, логистические проблемы в Финляндии, а также экологические и социальные последствия по всей Восточной Европе.

5 июня в гражданском порту румынского города Констанца взорвался безэкипажный катер. Впоследствии президент республики Никушор Дан признал, что беспилотник принадлежал ВСУ.

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