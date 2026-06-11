Россиянам назвали способ заработать на вкладах по максимуму

Зампред ВТБ Пьянов: Длинный вклад поможет владельцу заработать по максимуму

Правильный выбор срочности вкладов и сравнение предложений банков помогут заработать на вкладах по максимуму, для этого важно провести детальный анализ ситуации на рынке. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова приводит РИА Новости.

С учетом затяжного смягчения денежно-кредитной политики Центробанка самыми выгодными на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе будут длинные вклады, заверил он. Процентные ставки по такого рода банковским продуктам останутся относительно высокими в ближайшие месяцы.

При этом важно не переборщить со сроком вклада, пояснил Пьянов. В противном случае владелец рискует пропустить смену тенденций, если ситуация на внутреннем рынке начнет меняться. На этом фоне самыми оптимальными вариантами станут шестимесячные и годовые вклады. «То есть трехлетний вклад — это слишком», — резюмировал он.

В начале лета средняя ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках опустилась ниже 13 процентов. Показатель упал до минимального с октября 2023 года уровня. В обозримом будущем тенденция, скорее всего, продолжится на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки, сходятся во мнении эксперты.