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14:02, 11 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о встрече с послами Британии, Франции и Германии

Сенатор Карасин: Встреча с послами Британии, Франции и Германии может кое-что прояснить
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Встреча замглавы МИД России Михаила Галузина с послами Германии, Великобритании и Франции может кое-что прояснить, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Относительно европейских партнеров [в переговорном процессе по Украине] — посмотрим. Эта встреча может кое-что прояснить», — заметил Карасин.

Послы трех европейских стран прибыли в российское дипведомство утром 11 июня. Галузин изложил им оценки деструктивной политики руководства их стран.

В свою очередь, посол Франции в России Николя де Ривьер заявил, что встреча в российском МИД прошла хорошо.

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