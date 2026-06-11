В России высказались о встрече с послами Британии, Франции и Германии

Сенатор Карасин: Встреча с послами Британии, Франции и Германии может кое-что прояснить

Встреча замглавы МИД России Михаила Галузина с послами Германии, Великобритании и Франции может кое-что прояснить, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Относительно европейских партнеров [в переговорном процессе по Украине] — посмотрим. Эта встреча может кое-что прояснить», — заметил Карасин.

Послы трех европейских стран прибыли в российское дипведомство утром 11 июня. Галузин изложил им оценки деструктивной политики руководства их стран.

В свою очередь, посол Франции в России Николя де Ривьер заявил, что встреча в российском МИД прошла хорошо.