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13:34, 11 июня 2026Мир

Посол Франции оценил встречу в МИД России

Посол Франции заявил, что встреча в МИД России прошла хорошо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Посол Франции в России Николя Де Ривьер

Посол Франции в России Николя Де Ривьер . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Посол Франции в России Николя де Ривьер заявил, что встреча в российском МИД прошла хорошо. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы только что провели хорошую дискуссию», — сказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о просьбе послов Германии, Франции и Великобритании встретиться с одним из заместителей главы МИД России. Он отметил, что не испытывает большого оптимизма, однако встреча состоится.

Послы трех европейских стран прибыли в российское дипведомство утром 11 июня.

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