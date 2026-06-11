Посол Франции оценил встречу в МИД России

Посол Франции заявил, что встреча в МИД России прошла хорошо

Посол Франции в России Николя де Ривьер заявил, что встреча в российском МИД прошла хорошо. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы только что провели хорошую дискуссию», — сказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о просьбе послов Германии, Франции и Великобритании встретиться с одним из заместителей главы МИД России. Он отметил, что не испытывает большого оптимизма, однако встреча состоится.

Послы трех европейских стран прибыли в российское дипведомство утром 11 июня.