Наемник из Франции заработал 3,8 миллиона в рядах ВСУ и получил в России заочный срок

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес заочный приговор — 14 лет колонии строгого режима гражданину Франции Энтони Микаэлю Санапо, признанному виновным по делу об участии наемника в вооруженном конфликте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным следствия, в марте 2022 года 41-летний француз пересек польскую границу и оказался на Украине, где прошел подготовку и вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Европеец воевал против российских войск в составе интернационального легиона, батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) и батальона «Госпитальеры».

Его действия приводили к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры. За это время наемник получил свыше 3,8 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра увеличивается число иностранных наемников, сражающихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).