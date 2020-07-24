На Камчатке открылся первый виртуальный концертный зал

В Елизовском районе Камчатского края открылся первый в регионе виртуальный концертный зал. Торжественную церемонию посетила замминистра культуры России Ольга Ярилова, сообщается на сайте ведомства.

Виртуальный зал появился в Елизовском районном доме культуры в рамках реализации национального проекта «Культура».

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«Этот зал будет востребован еще и потому, что здесь можно будет смотреть не только концерты в записи, но и живые онлайн-трансляции выступлений наших великих музыкантов и прославленных коллективов. У нас для этого есть все возможности. Специально для Дальнего Востока, для Камчатки сделаем такие прямые эфиры» — заявила Ярилова на церемонии.

Создание виртуального зала обошлось в 2,5 миллиона рублей. Обновленное помещение рассчитано на 220 зрителей.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.