Челябинская область направила 22 миллиона рублей на покупку автоклубов

Власти Челябинской области направили 22 миллиона рублей на покупку четырех автоклубов в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу министра культуры региона Викторию Олиферчук.

Отмечается, что первый автоклуб уже приобретен и доставлен в Октябрьский район. Его стоимость составила 4,5 миллиона рублей. «До конца года в область поступят еще три автоклуба, которые отправятся в Нагайбакский, Карталинский и Саткинский районы», — отметила Олиферчук.

В 2019 году регион закупил два автоклуба. Мобильные центры приобретаются в рамках реализации национального проекта «Культура». Каждый автоклуб укомплектован небольшой сценой, необходимым световым и звуковым оборудованием для проведения концертов для жителей отдаленных малонаселенных пунктов.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.