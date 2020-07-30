Подмосковные библиотеки модернизируют по нацпроекту

В Подмосковье модернизируют пять библиотек до конца 2020 года в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минкульта Московской области.

«Пул подмосковных библиотек, которые в этом году будут модернизированы благодаря национальному проекту "Культура", пополнился еще двумя. Это Решоткинская сельская библиотека имени Ю. П. Артюхина (городской округ Клин) и Библиотечный информационно-культурный центр «Централизованная библиотечная система имени А. Белого» (городской округ Балашиха)», — указано в сообщении.

Всего в конкурсе на создание модельных библиотек участвовали 20 претендентов.

Накануне сообщалось, что в Оренбургской области в 2020 году появятся модельные библиотеки нового формата в рамках национального проекта «Культура». В библиотеках создадут коворкинг-площадки и зоны для релаксации. На эти цели выделят из бюджета 30 миллионов рублей.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.