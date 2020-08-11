В Тихвине откроется виртуальный концертный зал

Второй в Ленинградской области виртуальный концертный зал откроется 14 августа в Тихвине. Площадка создана в рамках реализации национального проекта «Культура», сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Первое онлайн-выступление даст из Санкт-Петербурга симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический». Будут исполнены музыкальные произведения «Шехерезада», «Полет Шмеля», арии «Шемаханская царица» и «Царевна Лебедь», а также «Лебединое озеро», «Итальянское каприччио» и «Щелкунчик».

Первый в регионе виртуальный зал появился в 2019 году в Выборге.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.