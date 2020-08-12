Завершен первый грантовый конкурс «Волонтеры культуры»

Российский фонд культуры объявил о завершении первого грантового конкурса «Волонтеры культуры». Об этом сообщается на сайте организации.

Цель конкурса — предоставление грантов на реализацию волонтерских проектов в культурной сфере. В нем приняли участие некоммерческие организации, представившие более 250 проектов по развитию волонтерства в учреждениях культуры, сохранению объектов культурного наследия народов России и по содействию в организации массовых культурных мероприятий.

По итогам конкурса были выбраны 39 проектов, которые получат гранты на реализацию. Конкурс проводился Российским фондом культуры, Минкультом России и Роскультпроектом в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В нацпроект также входят программы «Культурная среда» и «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.