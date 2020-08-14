На юге Сахалина открылся второй виртуальный концертный зал

В городе Холмск на юге Сахалина открылся второй в регионе виртуальный концертный зал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры Сахалинской области.

Отмечается, что около сотни зрителей пришли на онлайн-концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Администрация района подчеркнула, что из-за пандемии коронавируса зал наполнили лишь на 50 процентов. «В противном случае пришло бы еще больше людей, это говорит о востребованности нового кинозала», — отметили в администрации.

Виртуальный зал был создан в рамках реализации национального проекта «Культура». На него из федерального бюджета было потрачено более 1,2 миллиона рублей, еще 181 тысяча рублей была выделена из муниципального бюджета.

Первый в области виртуальный зал появился в Южно-Сахалинске.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.