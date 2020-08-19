Бурятия получит дополнительные 400 миллионов рублей на нацпроект «Культура»

Республика Бурятия до 2023 года дополнительно получит более 400 миллионов рублей на реализацию национального проекта «Культура». Об этом заявил замминистра культуры региона Николай Еманаков, передает «Интерфакс».

Средства будут выделены министерством культуры России. Ведомство направит деньги в регионы с положительными результатами по реализации нацпроекта «для тиражирования положительного опыта», отметил Еманаков. По его словам, всего дополнительные средства получат четыре региона.

Деньги будут потрачены на создание модульной библиотеки в селе Хартага и благоустройство виртуальных концертных залов в Гусиноозерске и Закаменске, а также на строительство домов культуры по всей республике. Часть средств пойдет на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.