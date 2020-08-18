В Бурятии проведут капитальный ремонт 14 домов культуры

В Республике Бурятия в 2020 году проведут капитальный ремонт 14 сельских домов культуры. Об этом объявила замглавы Минкульта России Ольга Ярилова, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Культура». На капитальный ремонт из федерального бюджета региону выделили 59 миллионов рублей.

Ярилова подчеркнула, что ремонт двух культурных учреждений уже завершен, остальные работы ведутся в соответствии с графиком. «Уже к концу года обновленные учреждения культуры откроют свои двери для посетителей», — пообещала чиновница.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.