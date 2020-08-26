Два приморских села обеспечат интернетом

Два села на севере Приморского края обеспечат высокоскоростным интернетом в 2021 году. Об этом в среду, 26 августа, сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается, указанные населенные пункты смогут получить доступ к сети после того, как к ним проложат волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). «В следующем году высокоскоростной интернет появится в селах Лиственная и Михайловка. Есть вероятность, что уже в ближайшее время линии ВОЛС удастся провести и в иные проблемные населенные пункты района», — пояснили в правительстве.

Там также уточнили, что всего в 2021 году скоростной интернет появится в 27 социально значимых объектах Приморья, в том числе в семи школах и шести фельдшерско-акушерских пунктах. В 2020-м доступом к сети уже обеспечили 22 социальных учреждений региона, а в 2019-м — пять.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.