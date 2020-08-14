Школы Приамурья впервые подключили к проводному интернету

В Приамурье 26 школ в селах с населением более 100 человек впервые подключили к проводному интернету благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает ГТРК «Амур».

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, ученикам открылись новые возможности для получения знаний. Скорость интернета в учебных заведениях составила 100 мегабит в секунду.

Кроме того, в текущем году 87 учреждений в 41 амурском селе получили доступ к интернету. В их числе школы, фельдшерские пункты, пожарные подразделения.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.