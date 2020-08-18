Красноярских староверов обеспечат интернетом

Отдаленное село Таяты на юге Красноярского края, где проживают в основном староверы, обеспечат доступом к высокоскоростному интернету. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил ТАСС глава Каратузского района Константин Тюнин.

По его словам, в населенный пункт уже провели линию волоконно-оптической связи, которая позволит подключить к интернету социально значимые объекты села, в том числе школу, фельдшерско-акушерский пункт и здание местной администрации. Завершить работы по обеспечению доступа к сети планируется к 15 сентября.

«Через два месяца в Таятах будут вышки сотовой связи», — добавил Тюнин.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.