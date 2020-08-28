Соцобъекты Ставрополья массово подключат к интернету

Власти Ставропольского края планируют обеспечить высокоскоростным интернетом 50 социальных объектов региона до конца 2021 года. Об этом сообщается на сайте краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

«Сейчас по территории Курского муниципального района проложено более 163 километров оптоволокна: бесплатный доступ в сеть получили 19 социально значимых объектов», — заявил глава ведомства Виталий Шульженко.

По его словам, в следующем году к интернету подключат еще 31 объект на территории района. При этом трафик для учреждений будет предоставляться на безвозмездной основе вплоть до конца 2024 года.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.