Российские инновации с высоким риском решили поддержать

Новые технологические решения в сфере цифровизации получат особую поддержку государства. Об этом на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» заявил заместитель генерального директора АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин, передает ИА Regnum.

По его словам, в 2020 году поддержат не менее 250 проектов. Средства направят через Фонд содействия инновациям, а также при помощи фонда Скольково.

Наквасин подчеркнул, что поддержат проекты, которые характеризуются тем, что заказчики будут получать субсидию на первое внедрение: компания делает новое решение, которое никакое другое не внедряло, что является риском. «Чтобы этот риск, не получив достаточный экономический эффект, снизить, государство субсидирует — и очень значительно — до 80 процентов от затрат для этой компании», — объяснил он.

В России реализуется нацпроект «Цифровая экономика», на который планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.