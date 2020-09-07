Названы самые эффективные города мира

Москва вошла в тройку городов мира, которые наиболее эффективно справились с кризисом на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ) «Мировые города: эффективность мер экономической политики в период коронакризиса».

Москва уступила только Сеулу и Шанхаю, хотя в этих азиатских городах уровень заболеваемости коронавирусом был ниже, чем в российской столице. В топ-5 вошли также Сингапур и Стокгольм. Санкт-Петербург расположился на седьмом месте. Худшие результаты показали Лондон, Берлин и Монреаль.

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Эксперты назвали три основных показателя, которые учитывали при анализе: ситуацию на рынке труда, темпы восстановления экономической активности после снятия ограничительных мер, а также готовность цифровой инфраструктуры города. Высокие показатели Москвы аналитики связали с поддержкой экономики городскими властями. Пакет помощи, принятый московскими руководителями, сравним с объемом антикризисного финансирования в Мадриде, Берлине и Токио.

В российской столице оказался минимальный уровень безработицы среди городов мира с населением более 10 миллионов (во втором квартале нынешнего года он составил два процента). По темпам восстановления потребительского спроса Москва уступает только Шанхаю.

Ранее в сентябре стало известно, что Москва потратила на непосредственную борьбу с коронавирусом около 300 миллиардов рублей.

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