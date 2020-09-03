Подсчитаны траты Москвы на борьбу с коронавирусом

Власти Москвы потратили на непосредственную борьбу с коронавирусом около 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, пишет ТАСС.

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Деньги были выделены на закупку расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник. Подсчитаны и выпадающие доходы, они составили до полутриллиона рублей только в этом году. По словам Ефимова, большинство показателей уже вернулись на уровень 2019 года, например, потребительский спрос.

Принятые антикризисные меры позволили поддержать ликвидность компаний, добавил заммэра. «Ключевая задача, которую мы перед собой видим — это насыщение рынка деньгами», — сказал Ефимов.

По подсчетам столичных властей, общие расходы могут составить 600 миллиардов рублей. Потери малого и среднего предпринимательства по всему миру составят по меньшей мере 126 миллиардов долларов в 2020 году, сказано в докладе «Перспективы конкурентоспособности МСП»