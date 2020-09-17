Почти сотню соцобъектов в российском регионе подключат к интернету

Почти сотню социально значимых объектов Карачаево-Черкесии (КЧР) обеспечат доступом к высокоскоростному интернету. Об этом сообщили ТАСС в министерстве промышленности и торговли российского региона.

Как уточнили в ведомстве, к интернету подключат 54 образовательных учреждения, 21 здание органов региональной и муниципальной власти, 19 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, а также четыре подразделения МЧС и Росгвардии. Завершить работы планируется до октября 2020 года.

Кроме того, отметили, в министерстве, еще 130 соцобъектов получат доступ к сети в 2021 году.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.