Отдаленный поселок на границе в Туве обеспечили интернетом

Отдаленный поселок Дус-Даг, расположенный в приграничном с Монголией Овюрском районе Тувы, обеспечили интернетом. Об этом сообщается на сайте министерства информатизации и связи региона.

Отмечается, что жители села смогут бесплатно пользоваться интернетом благодаря Wi-Fi-точке, установленной на здании участковой больницы. Ранее в селе невозможно было подключиться к сети даже через мобильную связь.

В России реализуется нацпроект «Цифровая экономика», на который планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Увеличение числа кадров в IT-сфере также является одной из главных задач нацпроекта.