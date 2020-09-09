Тульские социально значимые объекты подключили к интернету

В Тульской области более 100 социально значимых объектов подключили в 2020 году к скоростному интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В этом году высокоскоростным интернетом обеспечено 107 социально значимых объектов. Это более чем в полтора раза больше, чем в 2019 году (62 объекта). Среди них 30 участковых избирательных комиссий, 8 образовательных учреждений, 50 пожарных частей и постов, 10 фельдшерско-акушерских пунктов, а также подразделения администраций муниципалитетов и Росгвардии», — указано в сообщении.

При этом уточняется, что до конца 2021 года еще 100 учреждений области получат доступ к интернету.

В России реализуется нацпроект «Цифровая экономика», на который планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Увеличение числа кадров в IT-сфере также является одной из главных задач нацпроекта.