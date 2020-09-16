В России захотели выделить больше денег на развитие цифровой экономики

Власти России захотели выделить больше денег на развитие в стране цифровой экономики в рамках одноименного нацпроекта. Это следует из обновленного паспорта нацпроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Так, согласно документу, общий бюджет нацпроекта может вырасти с нынешних 1,837 триллиона рублей до 1,999 триллиона рублей. Предполагается, что увеличить его получится за счет внебюджетного финансирования. При этом источник внебюджетных средств не указывается.

Как ожидается, в результате дополнительные средства будут направлены на проект «Цифровое госуправление», а также на проекты в области цифровых технологий, в частности, на развитие интернета вещей, больших данных и квантовых технологий.

Обновленный документ 15 сентября был направлен руководителю аналитического центра при правительстве Константину Калинину и гендиректору АНО «Цифровая экономика» Евгению Конвоиру от лица замглавы Минцифры Евгения Кислякова. При этом министерство просило согласовать проект в этот же день.

Нацпроект «Цифровая экономика» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.