Тысячи российских чиновников превратят в руководителей цифровой трансформации

Более 100 тысяч российских чиновников превратят в руководителей цифровой трансформации до 2024 года. Об этом сообщила порталу «Будущее России. Национальные проекты» академический директор центра, генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук.

По ее словам, в 2019 году уже около 13,5 тысячи госслужащих прошли обучение по данному направлению в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС. «В их числе заместители федеральных министров, вице-губернаторы и заместители руководителей федеральных служб, государственные и муниципальные служащие, руководители и участники проектных офисов по цифровому развитию. Многие из них получили новые должности, в том числе вышли на позиции заместителей федеральных министров», — пояснила Шклярук.

Она также отметила, что центр выпустил специальный курс, предусмотренный для широкой аудитории. «Уже почти 6 тысяч человек его успешно окончили», — уточнила гендиректор.

Цифровая трансформация государственных органов предусмотрена нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.