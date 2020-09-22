Российским IT-разработчикам выдадут гранты на семь миллиардов рублей

Минцифры выдаст российским IT-разработчикам гранты на проекты по разработке и внедрению российских цифровых решений. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, в общей сложности на поддержку работающих в этой области компаний в 2020 году будет выделено около 7,1 миллиарда рублей. При этом претендовать на получение гранта смогут самые разные проекты вне зависимости от размера.

«Мы предлагаем до 20 миллионов рублей для стартапов и до 300 миллионов рублей — для крупных инициатив, направленных на цифровизацию бизнеса. При этом грант могут получить как разработчики ИТ-продуктов, так и компании, внедряющие цифровые решения», — пояснили в пресс-службе.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.