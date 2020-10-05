Башкирия отчиталась о выполнении плана по кадрам для цифровой экономики

В Башкирии порядка 13 тысяч человек прошли обучение по цифровым компетенциям. Таким образом регион выполнил план по подготовке кадров для цифровой экономики на 2020 год, отчитались в республиканском министерстве цифрового развития государственного управления.

Как отмечается, курс «Ключевые компетенции цифровой экономики» был реализован на портале edu.bashkortostan.ru. Программа стартовала в июле этого года.

«Республика Башкортостан — первый и единственный регион, который может сказать о выполнении показателя на собственной технологической инфраструктуре и методических наработках. Это значимый опыт для региона. Удалось это благодаря набору уникальных подходов в решении поставленных задач», — подчеркнул министр цифрового развития государственного управления региона Геннадий Разумикин.

Данная инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.