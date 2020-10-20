Названы популярные способы обмана россиян

Эксперты раскрыли популярные схемы мошенничества и способы обмана россиян во время второй волны коронавируса. Об этом говорится в исследовании Роскачества, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Одна из самых популярных уловок — предложение купить справку, где подтверждено отсутствие COVID-19. В Роскачестве настаивают, что покупать ее бессмысленно. «Тем не менее, доказать отсутствие у себя коронавируса вы должны, например, если вы только что вернулись из заграницы, поэтому спрос на такую услугу, конечно же, большой», — говорят в организации.

Также мошенники промышляют в Zoom: пользователям приходят так называемые «письма счастья», где говорится о возможности получить некую компенсацию за связанные с пандемией неудобства. Кроме того, с начала эпидемии в сети появились свыше 15 тысяч доменов, содержащих название Zoom. На них мошенники размещают фишинговые страницы, чтобы похищать персональные данные пользователей, например логины и пароли.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые антифишинговые правила: не переходить по подозрительным ссылкам в письмах или СМС-сообщениях, внимательно проверять адреса сайтов, на которых собираетесь ввести свои данные или тем более оплатить что-либо, проверять информацию в официальных источниках, с осторожностью относиться к любым "очень выгодным" предложениям», — подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Ранее в октябре о новой схеме мошенничества говорили в Росбанке. Злоумышленники побуждают клиентов банков самостоятельно снимать деньги в отделении или банкомате и переводить средства на их счет. Россиянам предоставляют поддельные банковские документы.