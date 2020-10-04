Россиянам раскрыли способ вернуть отправленные мошенникам деньги

Вероятность вернуть деньги, отправленные мошенникам при покупке товара через интернет-сервисы, зависит от профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказала агентству «Прайм» руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская.

Эксперт также назвала способы вернуть отправленные деньги. По ее словам, необходимо действовать «по горячим следам», обратившись в полицию как можно быстрее, а просить банк отменить транзакцию смысла не имеет.

Зеленовская указала, что если транзакция была инициирована владельцем карты, то банк не сможет что-либо сделать. Если мошенники получили информацию о любых данных карты, то шансов вернуть похищенные средства через банк нет.

Ранее генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский раскрыл способ сократить количество звонков от мошенников. По его словам, от попадания номера телефона в базу данных мошенников никак себя обезопасить нельзя. Утечки происходят со стороны банков. Он посоветовал приобрести два телефона или две SIM-карты — для банков и для всего остального. При этом Раевский предупредил, что это не будет полноценным решением проблемы звонков мошенников на один из номеров.