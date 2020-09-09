Раскрыт способ сократить количество звонков от мошенников

Генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский раскрыл способ сократить количество звонков от мошенников в беседе с радио Sputnik.

«К сожалению, от попадания номера телефона в базу данных мошенников никак себя обезопасить нельзя. Утечки происходят со стороны банков», — сказал эксперт. Он посоветовал приобрести два телефона или две SIM-карты — для банков и для всего остального. При этом Раевский предупредил, что это не будет полноценным решением проблемы звонков мошенников на один из номеров.

Специалист также отметил, что злоумышленники обычно звонят доверчивым людям. «Надо очень внимательно относиться к тому, кто и зачем звонит. Если мошенники поймут, что на другом конце телефона от них находится человек понимающий, то они могут перестать звонить», — пояснил Раевский.

Также эксперт призвал ни при каких условиях не озвучивать по телефону CVV-код с обратной стороны банковской карты, а также пароль для подтверждения операций, который приходит SMS-сообщением.

Ранее стало известно, что каждый четвертый россиянин, владеющий банковской картой, оказался готов предоставить мошенникам свои данные и открыть доступ к своим деньгам. В целом с попытками мошенничества в той или иной степени столкнулась треть респондентов. Чаще всего узнавать данные пытаются по телефону, используя социальную инженерию.