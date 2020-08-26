Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников

Мобильные операторы совместно с банками разработают антифрод-систему, которая блокирует звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект-спутник к принятому ФЗ о «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».

В ближайшее время Минэкономразвития внесет документ о защите россиян от мошенников на рассмотрение в правительство, а после одобрения — в Госдуму, сообщили в АНО «Цифровая экономика». В тексте законопроекта указывается, что оператор не может обрабатывать содержание бесед и сообщений. Однако предлагается анализировать техническую информацию о разговорах, например, их длительность и количество.

При этом у всех операторов уже были найдены подобные решения, однако обмен данными при работе подобных систем пока нечетко прописан в законодательстве, пояснил близкий к одной из компаний источник. Эффективность технологии может оказаться низкой, поскольку мошенники могут найти способ обойти и такую защиту, полагает партнер и руководитель направления по работе с операторами связи Deloitte в СНГ Антон Шульга.

Ранее стало известно, что каждый четвертый россиянин, владеющий банковской картой, оказался готов предоставить мошенникам свои данные и открыть доступ к своим деньгам. В целом с попытками мошенничества в той или иной степени столкнулась треть респондентов. Чаще всего узнавать данные пытаются по телефону, используя социальную инженерию.