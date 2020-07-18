Россиянам раскрыли способ разоблачить телефонных мошенников: для этого необходимо обращать внимание на нестандартные формы коммуникации со стороны позвонившего и просить уточнять дополнительные данные. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал генеральный директор АНО Цифровые платформы Арсений Щельцин.

Так, у мошенников будет лишь часть персональных данных, например, имя, телефон, номер карты. При попытке выяснить другую информацию злоумышленник будет уходить от ответа, объясняя, что данные не загружаются в программе или что у него нет доступа. В таком случае высока вероятность того, что звонивший не сотрудник организации, от имени которой он представляется.

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Кроме того, Щельцин призвал обращать внимание на необычную коммуникацию со стороны госоргана или компании. Например, если раньше при переводе денег через мобильное приложение никаких звонков не поступало, то неожиданная связь «банка» таким способом должна насторожить. По словам эксперта, аферисты часто действуют в сферах, где нечетко разъяснена государственная или бизнес-услуга. Также в «предложении» речь идет о популярной услуге, которая заинтересует всех.

Генеральный директор посоветовал проверять информацию, о которой говорит звонивший. Так, если он утверждает о блокировке счета, следует зайти в приложение и проверить, действительно ли это так.

По мнению Щельцина, при разоблачении мошенника, необходимо сказать ему, что его раскрыли, и пригрозить обращением в правоохранительные органы. «[Тогда] эти люди поставят комментарий, что приведет к уменьшению таких звонков на ваш номер», — пообещал специалист. В противном случае личные данные будут и дальше использоваться злоумышленниками.

В феврале в Центробанке сообщили, что в 2019 году одним из наиболее популярных у мошенников способов кражи денег с банковских счетов россиян стал метод применения социальной инженерии. По оценке специалистов по безопасности Банка России, средняя сумма «добычи» телефонных мошенников составляет 10-15 тысяч рублей.