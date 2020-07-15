Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кредитками

В разгар отпускного сезона появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники под видом сотрудников банка звонят и предлагают оформить кредитные или дебетовые карты, чтобы в дальнейшем похитить личные данные обманутых клиентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиян предупредили, что мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки. Затем они интересуются об уже имеющихся картах жертвы и просят «проверить» ее персональные данные. «Эта легенда используется злоумышленниками для того, чтобы не вызывать у пользователя подозрений с первых секунд разговора», — пояснил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По словам экспертов, злоумышленники не случайно выбрали середину лета для проявления такой активности. Именно сейчас многие стремятся отдохнуть, обновить гардероб или пройти лечение, однако на это не хватает сбережений. Кроме того, предложение оформить новую карту укладывается в функционал работы сотрудников колл-центра, которыми и притворяются преступники.

Специалисты советуют не разглашать свои личные данные, вежливо прервать разговор и перезвонить на горячую линию банка, услуги которого предлагают по телефону.

Ранее сообщалось, что мошенники все чаще стали использовать безадресную финансовую рекламу. Новая схема не содержит в себе конкретных сведений о виде заработка или инвестиций, она рассчитана на широкую аудиторию и играет на эмоциях, наподобие призывов «Зарабатывай с нами!».

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