В России осудили работника медцентра за лечение несуществующих болезней

В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедицинских центров, где лечили несуществующие заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.

Менеджера такого центра приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба.

Суд установил, что с 2016 по 2018 год мошенники под видом врачей похищали деньги у пациентов. Осужденная участвовала в совершении 37 преступлений. Она принимала посетителей, проводила «диагностику», находила несуществующие болезни и предлагала оформить кредиты и подписать договоры на лечение. Таким образом злоумышленники выманили у жертв более четырех миллионов рублей.

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