Центробанк рассказал о новой схеме финансового мошенничества

Мошенники для заманивания граждан стали использовать безадресную финансовую рекламу. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По его словам, злоумышленники отказываются от точечной рекламы. Новая схема не содержит в себе конкретных сведений о виде заработка или инвестиций, она рассчитана на широкую аудиторию и играет на эмоциях, наподобие призывов типа «Зарабатывай с нами!».

При этом в подобной рекламе собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются. «Теперь мошенники просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно – оставляют "за кадром"», — отметил Лях.

Ранее в Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции. Речь идет о людях, которые предлагают выкупить долг по якобы выгодной цене, а также предлагают договориться с кредиторами, используя некие связи. Еще одна схема мошенничества связана с нелегальными форекс-дилерами.

Также в последнее время злоумышленники начали рассылать фишинговые письма на тему борьбы с расизмом. В текстах писем предлагали анонимно высказаться о движении Black Lives Matter (BLM) или оставить свой голос в поддержку движения. В каждом из этих файлов был скрыт банковский троян Trickbot.

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