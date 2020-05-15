Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества — злоумышленники пытаются заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа, после чего похищают средства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Даниловой, мошенники представляются сотрудниками банка и сообщают пользователю о попытке взлома аккаунта. Затем ему предлагают установить на смартфон приложение, которое позволит получить удаленный доступ к его мобильному устройству.

После того, как приложение установлено, у злоумышленника появляется доступ ко всем возможностям учетной записи пользователя.

Эксперт добавила, что в настоящее время у многих финансовых организаций есть технические средства, которые позволяют предотвращать такие атаки.

В феврале в Центробанке сообщили, что в 2019 году одним из наиболее популярных у мошенников способов кражи денег с банковских счетов россиян стал метод применения социальной инженерии. По оценке специалистов по безопасности Банка России, средняя сумма «добычи» телефонных мошенников составляет 10-15 тысяч рублей.

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