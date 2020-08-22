Описаны способы защитить смартфон ребенка от мошенников

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов описал способы, к которым следует прибегнуть родителям для защиты смартфонов их детей от мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сизова, в первую очередь родителям не следует привязывать телефон ребенка к платежным системам, а все платежи проводить самостоятельно. Он пояснил, что пока на гаджете нет доступа к банковским счетам, мошенники не смогут похитить деньги.

Во-вторых, на смартфоне должен быть установлен сложный пароль. Эксперт рекомендовал использовать биометрические средства доступа: по отпечатку пальца или изображению лица. Это позволит защитить телефон от использования третьими лицами.

Кроме того, на гаджет следует установить антивирус, а также ограничить возможности по установке приложений. Это позволит закрыть доступ ребенка к нежелательному контенту, защитит от спама и вредоносных программ.

Сизов указал на необходимость минимизировать доступный лимит и остаток на счете и подключить уведомления и подтверждения о совершаемых операциях на телефон взрослого, а через сотового оператора отключить или ограничить возможность подписок на платный контент и изменение тарифа. В целом же, лучший способ обезопасить телефон ребенка — объяснить ему, кому и как в целом можно доверять информацию, заключил эксперт.

Ранее в Роскачестве рассказали, как защититься от телефонных звонков мошенников. Как указали эксперты, это можно сделать с помощью встроенных в ПО смартфонов инструментов и сторонних приложений.