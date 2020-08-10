Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью QR-кодов. Как утверждается в сюжете Первого канала, опубликованном на YouTube, с их помощью злоумышленники получают доступ к смартфону жертвы и переводят себе деньги со счета.

«Мне положили рекламные листовки от магазина электроники, где была представлена очень интересная акция. Для того чтобы ее активировать, мне нужно было просканировать QR-код», — рассказала одна из жертв мошенников. По словам девушки, сразу после этого ее телефон завис, а затем с ее банковского счета были списаны все средства.

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От действий злоумышленников пострадали также владельцы бара в Санкт-Петербурге. Бизнесмены внедрили бесконтактный способ оплаты, однако «группа людей» наклеила поверх их QR-кода свой. В итоге за выходные владельцы бара потеряли около 30 тысяч рублей: эти деньги посетители перевели мошенникам.

Чтобы уберечь себя и свой смартфон, россиянам порекомендовали перед сканированием QR-кода проверять, не наклеен ли один код на другой, а также использовать для их чтения специальное приложение. Оно будет анализировать коды и не давать их прочитать, если они представляют опасность.

В июле сообщалось, что с начала распространения коронавируса в России зафиксировали резкий рост случаев мошенничества с использованием переводов с карты на карту. С помощью фишинговых сайтов, имитирующих онлайн-магазины, мошенники получали платежные данные своих жертв. Затем злоумышленники переводили деньги на свои карты.